Открытие турецких учёных пролило свет на тайну местоположения Ноева ковчега

В районе горы Арарат, на глубине от восьми до 20 футов, учёные обнаружили очертания судна, которое может являться Ноевым ковчегом.

Корабль искали рядом с горой вблизи деревень Тельчекер и Узенгили в провинции Агры в Восточной Турции, а два года назад там работали исследователи из Стамбульского технического университета, а также Университета Агры имени Ибрагима Чечена, которые опирались на открытие, сделанное картографом Ильханом Дурупинаром около 50 лет назад. По его словам, он обнаружил след в форме ковчега в 1959 году на вершине горы.

Иранские исследователи думают, что "Араратские горы" из священной книги являются государством Урарту, которое существовало с XIII по VI век до н.э. на территориях современной Армении, Турции и Северо-Западного Ирана. Сообщается, что там есть одна гора, подходящая под библейское описание, — это Тахт-е Солейман. Учёные обнаружили на ней остатки окаменевшей древесины, похожие на ковчег по размерам и описанию в Библии.

Но исследователи выяснили, что только Арарат соответствует описанию из Библии, когда Ной пристал к месту, которое первым показалось над поверхностью воды после потопа, рассказали в РИА "Новости".

"Армяне называют это место причалом, где ковчег остался лежать навеки, и показывают сохранившиеся до сегодняшних дней его части", — писал в I веке иудейский историк Иосиф Флавий.