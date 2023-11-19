Марс про запас: Учёный заявил, что Красная планета может стать вторым домом для человечества

Марс может стать вторым домом для человечества, если на Земле произойдёт глобальная катастрофа, которая сделает планету непригодной для жизни. Такое мнение высказал ведущий сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт, отметив, что при текущем положении дел в мире такое развитие событий видится всё менее невероятным.

"Есть довольно пессимистичная теория о том, что цивилизация рано или поздно погибает в силу естественных причин или в силу законов собственного развития. А раз цивилизация может себя уничтожить, то, может быть, нам стоит найти какой-то запасной аэродром? В качестве такого "аэродрома" и предлагается Марс", — рассказал учёный в беседе с NEWS.ru.

Эйсмонт напомнил о последних исследованиях, которые показали, что когда-то Красная планета обладала нормальной атмосферой и необходимыми для появления жизни условиями. Но вот причины, по которым они пропали, пока остаются тайной. Вполне возможно, что когда-нибудь такое может произойти и на Земле. И именно поэтому так важно тщательно изучить Марс, резюмировал собеседник издания.