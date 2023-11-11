Работники SpaceX пожаловались на ампутации и переломы из-за желания Маска быть первым на Марсе

Сотрудники американской космической компании SpaceX получили свыше 600 травм на производстве за девять лет, потому что её руководитель Илон Маск хочет поскорее отправить экипаж на Марс, устанавливая нереальные сроки и игнорируя нормы безопасности на предприятии. Об этом пишет Reuters.

Журналисты пообщались с 30 нынешними и уже уволившимися работниками, которые подтвердили, что персонал постоянно перерабатывает, при этом многие сотрудники плохо обучены, а руководство SpaceX делает вид, что вопросы безопасности на производстве его не касаются.

Как оказалось, травмы часто приводили к инвалидности, более 100 работников отделались порезами и рваными ранами, 29 человек получили переломы, а девять работников были госпитализированы с повреждениями головы. Кроме того, несчастные случаи на производстве привели к ампутациям у восьми человек, семеро лишились зрения, а пятеро получили серьёзные ожоги.