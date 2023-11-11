Работники SpaceX пожаловались на ампутации и переломы из-за желания Маска быть первым на Марсе
Reuters: Сотрудники SpaceX получили 600 травм из-за амбиций Маска покорить Марс
Сотрудники американской космической компании SpaceX получили свыше 600 травм на производстве за девять лет, потому что её руководитель Илон Маск хочет поскорее отправить экипаж на Марс, устанавливая нереальные сроки и игнорируя нормы безопасности на предприятии. Об этом пишет Reuters.
Журналисты пообщались с 30 нынешними и уже уволившимися работниками, которые подтвердили, что персонал постоянно перерабатывает, при этом многие сотрудники плохо обучены, а руководство SpaceX делает вид, что вопросы безопасности на производстве его не касаются.
Как оказалось, травмы часто приводили к инвалидности, более 100 работников отделались порезами и рваными ранами, 29 человек получили переломы, а девять работников были госпитализированы с повреждениями головы. Кроме того, несчастные случаи на производстве привели к ампутациям у восьми человек, семеро лишились зрения, а пятеро получили серьёзные ожоги.
В публикации рассказывается и о вопиющем случае, когда Маск играл на заводе с "новым огнемётом", в шутку целясь в людей. Также не соблюдаются требования к окраске опасных деталей оборудования в ярко-жёлтые цвета, пожаловался персонал. При этом Маск уверен, что у его компании особая миссия и на мелочи нет времени.
Ранее американский бизнесмен и глава компании SpaceX Илон Маск поделился ожиданиями насчёт появления на Марсе процветающей базы. По его словам, это может произойти уже через 15 лет. Однако попытки воплотить идею в жизнь пока заканчиваются трагически. Так, в апреле этого года тестовый запуск ракеты, на которой Маск обещал доставлять людей на Марс, закончился взрывом.
ТАСС / EPA / POOL / TOLGA AKMEN