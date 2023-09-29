Илон Маск предсказал появление на Марсе процветающей базы через 15 лет
Американский бизнесмен и глава SpaceX Илон Маск поделился ожиданиями насчёт появления на Марсе процветающей базы. По его словам, это может произойти уже через 15 лет.
"Надеюсь, что через 15 лет на Марсе будет процветающая база", - написал предприниматель у себя в аккаунте в соцсети Х (бывший "Твиттер").
Таким образом глава SpaceX ответил на новость о том, что 15 лет назад Falcon 1 стала первым частным космическим аппаратом на жидком топливе, который достиг орбиты Земли.
Напомним, что Илон Маск давно планирует начать освоение Марса и положил начало реализации своей идеи в апреле этого года. Однако первая попытка оказалась неудачной — запуск сверхтяжёлой ракеты Starship компании SpaceX закончился взрывом через четыре минуты после старта. 120-метровая ракета начала неконтролируемо вращаться примерно через две с половиной минуты после старта.
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