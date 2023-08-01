Илон Маск хочет готовить путешественников на Марс в монгольской пустыне
WSJ: Премьер Монголии обсудил с Маском создание в Гоби центра полётов на Марс
Илон Маск и премьер Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ. Фото © Getty Images / Alex Wong / Abdulhamid Hosbas / Anadolu Agence
В монгольской части пустыни Гоби могут построить специальные учебные центры для отправки людей на Марс, такую идею обсудил с Илоном Маском премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ.
"Оюун-Эрдэнэ сообщил, что они с Маском, который давно мечтает отправить человека на Марс, недавно обсуждали возможность создания учебных центров в Монголии", — сообщает во вторник издание Wall Street Journal.
Выбор местности для подготовки путешественников связан с тем, что пустыня Гоби в южной части Монголии достаточно схожа с поверхностью Марса, объясняют авторы статьи.
Напомним, что Илон Маск давно планирует начать освоение Марса и положил начало реализации своей идеи в апреле этого года. Однако первая попытка оказалась неудачной — запуск сверхтяжёлой ракеты Starship компании SpaceX закончился взрывом через четыре минуты после старта. 120-метровая ракета начала неконтролируемо вращаться примерно через две с половиной минуты после старта.