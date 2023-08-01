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1 августа, 19:06

Илон Маск хочет готовить путешественников на Марс в монгольской пустыне

WSJ: Премьер Монголии обсудил с Маском создание в Гоби центра полётов на Марс

<p>Илон Маск и премьер Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ. Фото © Getty Images / Alex Wong / Abdulhamid Hosbas / Anadolu Agence</p>

Илон Маск и премьер Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ. Фото © Getty Images / Alex Wong / Abdulhamid Hosbas / Anadolu Agence

В монгольской части пустыни Гоби могут построить специальные учебные центры для отправки людей на Марс, такую идею обсудил с Илоном Маском премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ.

"Оюун-Эрдэнэ сообщил, что они с Маском, который давно мечтает отправить человека на Марс, недавно обсуждали возможность создания учебных центров в Монголии", — сообщает во вторник издание Wall Street Journal.

Выбор местности для подготовки путешественников связан с тем, что пустыня Гоби в южной части Монголии достаточно схожа с поверхностью Марса, объясняют авторы статьи.

Маск раскрыл сроки нового испытания Starship после неудачного пуска

Маск раскрыл сроки нового испытания Starship после неудачного пуска

Напомним, что Илон Маск давно планирует начать освоение Марса и положил начало реализации своей идеи в апреле этого года. Однако первая попытка оказалась неудачной — запуск сверхтяжёлой ракеты Starship компании SpaceX закончился взрывом через четыре минуты после старта. 120-метровая ракета начала неконтролируемо вращаться примерно через две с половиной минуты после старта.

Ирина Фальке
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