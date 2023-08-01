Илон Маск хочет готовить путешественников на Марс в монгольской пустыне

В монгольской части пустыни Гоби могут построить специальные учебные центры для отправки людей на Марс, такую идею обсудил с Илоном Маском премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ.

"Оюун-Эрдэнэ сообщил, что они с Маском, который давно мечтает отправить человека на Марс, недавно обсуждали возможность создания учебных центров в Монголии", — сообщает во вторник издание Wall Street Journal.

Выбор местности для подготовки путешественников связан с тем, что пустыня Гоби в южной части Монголии достаточно схожа с поверхностью Марса, объясняют авторы статьи.