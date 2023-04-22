Маск раскрыл сроки нового испытания Starship после неудачного пуска

Ремонт стартовой площадки, повреждённой при испытательном пуске космического корабля Starship, займёт около двух месяцев. Об этом сообщил глава компании SpaceX Илон Маск.

"Похоже, мы можем быть готовыми к новому пуску через месяц-два", — написал Маск в "Твиттере".

Предприниматель также добавил, что SpaceX должна была заложить в основание стартовой площадки стальную плиту с водяным охлаждением, однако не успела и понадеялась на цемент, который не выдержал нагрузок при пуске.