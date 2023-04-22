Маск раскрыл сроки нового испытания Starship после неудачного пуска
Маск сообщил, что новый запуск Starship произойдёт через один-два месяца
Ремонт стартовой площадки, повреждённой при испытательном пуске космического корабля Starship, займёт около двух месяцев. Об этом сообщил глава компании SpaceX Илон Маск.
"Похоже, мы можем быть готовыми к новому пуску через месяц-два", — написал Маск в "Твиттере".
Предприниматель также добавил, что SpaceX должна была заложить в основание стартовой площадки стальную плиту с водяным охлаждением, однако не успела и понадеялась на цемент, который не выдержал нагрузок при пуске.
Перед стартом корабля Илон Маск усомнился в том, что пробный запуск Starship в космос пройдёт без проблем. Тогда он писал про перенос дня старта, что в итоге и произошло.
Twitter / Elon Musk