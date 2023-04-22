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21 апреля, 23:17

Маск раскрыл сроки нового испытания Starship после неудачного пуска

Маск сообщил, что новый запуск Starship произойдёт через один-два месяца

Ремонт стартовой площадки, повреждённой при испытательном пуске космического корабля Starship, займёт около двух месяцев. Об этом сообщил глава компании SpaceX Илон Маск.

"Похоже, мы можем быть готовыми к новому пуску через месяц-два", написал Маск в "Твиттере".

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Тестовый запуск ракеты, на которой Маск обещал доставлять людей на Марс, закончился взрывом

Предприниматель также добавил, что SpaceX должна была заложить в основание стартовой площадки стальную плиту с водяным охлаждением, однако не успела и понадеялась на цемент, который не выдержал нагрузок при пуске.

Перед стартом корабля Илон Маск усомнился в том, что пробный запуск Starship в космос пройдёт без проблем. Тогда он писал про перенос дня старта, что в итоге и произошло.

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Twitter / Elon Musk

Юлия Коновалова
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