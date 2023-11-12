Посланники с Марса: Загадочные внеземные объекты встревожили учёных Эти объекты совершенно точно имеют марсианское происхождение, но при этом их возраст абсолютно не совпадает с возрастом поверхности Красной планеты — они гораздо моложе. 11 ноября, 22:44 Загадочные внеземные объекты с Марса. Обложка © Shutterstock

Это крошечный осколок пятикилограммового метеорита, который упал в 1865 году на востоке Индии, в городе Шергати. С тех пор на Земле нашли ещё около трёх сотен точно таких же по составу метеоритов, их стали называть шерготитами.

Осколок метеорита Шерготти, упавшего в Индии в 1865 году. Фото © Flickr / Jon Taylor

Когда в 1970-е годы на Марсе сели и несколько лет проработали межпланетные станции "Викинг-1" и "Викинг-2", они в числе всего прочего своими приборами проанализировали состав пород марсианской поверхности. И после этого геологи стали обращать внимание на поразительное сходство марсианских пород с шерготитами. Так стало ясно, что метеориты эти прибыли к нам именно с Красной планеты. Впоследствии и летающие вокруг Марса орбитальные аппараты, и роверы делали и делают это всё более очевидным.

На сегодняшний день марсианскими считают порядка 350 метеоритов, и около 80% из них именно такие, как тот индийский, — шерготиты. Как они вообще на Землю попали? Их выбивало с поверхности Марса в космос ударами астероидов, они долгие миллионы лет блуждали в межпланетном пространстве, пока не угодили в зону притяжения Земли.

Так вот, учёные умеют по химическому составу метеорита определять не только его происхождение, но и возраст, и даже восстанавливать ход событий его путешествия на Землю. Всё это можно понять по соотношению в камне изотопов некоторых элементов. Напомним, изотопы какого-то элемента — это атомы того же самого элемента, только с разным количеством нейтронов в ядре. Например, у частиц газа аргона протонов в ядре всегда 18, а вот нейтронов может быть от 11 до 26 штук. На Земле его самый распространённый изотоп — это аргон-40, что значит 18 протонов плюс 22 нейтрона. Он на нашей планете образуется при распаде радиоактивного изотопа калия, который возник ещё до самой Солнечной системы и продолжает распадаться. А вот аргон-36 и аргон-38 — это аргон, по всей видимости, космического происхождения, он образуется уже не из калия (его в межпланетном пространстве крайне мало), а из других элементов.

Но когда планетологи по изотопам оценили возраст этих марсианских метеоритов, то пришли в замешательство: камням оказалось всего несколько сотен миллионов лет, в то время как марсианская поверхность, вообще-то, в основном гораздо более древняя: ей миллиарды лет. Эта проблема известна как парадокс возраста шерготитов. Были подозрения, что на самом деле возраст определили ошибочно.

Недавно учёные взяли для анализа образцы семи различных шерготитов, в том числе и самого первого, из Шергати. Сообщается, что исследование проводили по новому, более совершенному методу, который позволяет очень чётко отличать разновидности аргона. Выяснилось, что метеоритам действительно от 161 до 540 миллионов лет. Более того, это совпадает с оценками возраста по соотношению изотопов других элементов. Вывод: парадокс реален, и ему нужно искать объяснение.

По мнению геологов, это объяснение, возможно, кроется в том, что шерготиты — породы вулканические. Это затвердевшая магма. И хотя за всю историю исследований Красной планеты ещё не было зафиксировано ни одного извержения марсианского вулкана, на поверхности находили сравнительно "свежие", недавно затвердевшие лавовые потоки, так что учёные не исключают, что Марс геологически активен по сей день. Поэтому предлагается такая версия происхождения шерготитов: их выбивало в космос астероидными ударами именно в тех местах, где вулканические извержения поднимали на поверхность более молодые породы. Есть даже кандидаты на роль отпечатков тех ударов. К примеру, кратер Тутинг глубиной больше километра и 28-километровой ширины, он расположен к западу от знаменитого вулкана Олимп.

Авторы Адель Романенкова