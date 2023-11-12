Учёные приоткрыли тайну "зала знаний" под сфинксом и пирамидами в Египте

На протяжении десятилетий учёные ищут "наследие Атлантиды" и "зал знаний" в тоннелях под лапами сфинкса в Египте. О том, что удалось узнать и какие археологические работы ещё предстоит провести, пишет РИА "Новости".

Не так давно специалисты Нью-Йоркского университета установили, что создать огромного льва с человеческой головой жителям Древнего Египта помог ветер: под его воздействием крошился мягкий известняк горы, обнажая более твёрдую породу камня. Ваятелям оставалось лишь шлифовать формы будущего сфинкса.

Современные исследователи обнаружили люки на туловище и голове льва, именно их долгое время считали входами в подземные тоннели. Но позже археологи выяснили, что отверстие на голове, видимо, готовилось под корону и никуда глубже оно не ведёт, а люк на теле заканчивается тупиком.

Однако учёные продолжили искать подземелье, тем более что о некоем "зале знаний" под сфинксом говорят записи на стенах древних храмов в Египте. Там сказано, что бог мудрости Тот спрятал великие достижения человечества в Долине пирамид. Историки также изучили дневники арабских путешественников, где упоминается о подземных проходах к "большому хранилищу" у лап льва.

Археологи проводили раскопки ещё в XVIII–XIX веках, но найти ничего не удалось, тем более что в то время сфинкс был занесён песком, а инструменты для исследований не были совершенны. Американский медиум Эдгар Кейси в первой половине прошлого века сообщил, что подземелья существуют и в них спрятано "наследие Атлантиды".

В 1989 году японские археологи подтвердили слова ясновидящего. Под лапами сфинкса был обнаружен тоннель, уходящий на глубину четыре метра. А американский геофизик Томас Добецки с помощью специальных сканеров смог проследить путь по найденному коридору. Оказалось, он ведёт к закрытым комнатам. Дальнейшие исследования были прекращены из-за запрета египетских властей.

Но недавно компромисс был найден, учёные продолжили работы. Под сфинксом нашли целую сеть галерей, переходов и комнат. Используя сканеры и геодезические приборы, специалисты установили, что все помещения пусты, так как аппараты не смогли наткнуться на твёрдые предметы. И всё же загадка полностью не разрешена. Во-первых, нет уверенности в точности сканирования, во-вторых, вряд ли древние египтяне просто так прокладывали тоннели. Теперь предстоит выяснить, куда они ведут и что могут скрывать внутри.