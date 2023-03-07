В Египте обнаружили уникальную статую сфинкса с лицом римского императора Клавдия

Во время археологических раскопок в египетской провинции Кена была обнаружена статуя сфинкса с лицом, предположительно, римского императора Клавдия. Об этом сообщается на сайте Университета Айн-Шамс.

Археологическая миссия, которую возглавлял бывший министр древностей Мамдух ад-Дамати, стартовала в феврале и в ходе изучения выявила павильон времён Римской империи к востоку от храмового комплекса Дендера. Проведя очистные работы, специалисты обнаружили статую из известняка.

Первоначальный осмотр её лица показал, что это изображение императора Клавдия. Кроме того, под статуей найдена картина времён Римской империи, расписанная иероглифами и демотическим письмом.