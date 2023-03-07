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7 марта, 01:04

В Египте обнаружили уникальную статую сфинкса с лицом римского императора Клавдия

<p>Статуя сфинкса с лицом римского императора Клавдия. Обложка © <a href="https://www.asu.edu.eg/5963/news/the-egyptian-archaeological-mission-from-ain-shams-university-revealed-a-smiling-sphinx-a-bilingual-royal-plaque-and-the-remains-of-claudius-cabin-next-to-the-dendera-temple" target="_blank" rel="noopener noreferrer">asu.edu.eg</a></p>

Статуя сфинкса с лицом римского императора Клавдия. Обложка © asu.edu.eg

Во время археологических раскопок в египетской провинции Кена была обнаружена статуя сфинкса с лицом, предположительно, римского императора Клавдия. Об этом сообщается на сайте Университета Айн-Шамс.

Археологическая миссия, которую возглавлял бывший министр древностей Мамдух ад-Дамати, стартовала в феврале и в ходе изучения выявила павильон времён Римской империи к востоку от храмового комплекса Дендера. Проведя очистные работы, специалисты обнаружили статую из известняка.

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Первоначальный осмотр её лица показал, что это изображение императора Клавдия. Кроме того, под статуей найдена картина времён Римской империи, расписанная иероглифами и демотическим письмом.

Как сообщалось ранее, в Армении найдена нетронутая гробница 3200-летней давности. Она старше погребения египетского Рамсеса II. Мужчина и женщина были похоронены примерно в 1300–1200-х годах до нашей эры.

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Ещё одну статую моаи нашли в высохшем озере на острове Пасхи

Иван Косицын
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