"Родина — это семья". Митинг-концерт в "Лужниках" в деталях от "Гигарамы"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
1 марта, 02:54

Ещё одну статую моаи нашли в высохшем озере на острове Пасхи

На острове Пасхи в Полинезии нашли ещё одну статую моаи. Как пишет ABC News, она находилась на дне высохшего озера.

Размеры самой высокой статуи, сделанных из пористой горной породы — вулканического туфа — достигают 33 футов (примерно десяти метров). Обнаруженная скульптура меньше остальных, однако считается значимым археологическим открытием, так как указывает на возможные и другие статуи моаи, о которых учёные даже не догадывались. Кроме того, это первая каменная статуя, найденная на месте высохшего озера.

"Моаи отражают историю народа Рапа-Нуи. Они были обожествлёнными предками островитян", — пояснил археолог Терри Хант.

Безбожное варварство: Как "цивилизованная" Европа погубила народ острова Пасхи

Безбожное варварство: Как "цивилизованная" Европа погубила народ острова Пасхи

Исследователи продолжат искать другие моаи, а также инструменты, при помощи которых были созданы скульптуры.

Ранее Лайф рассказывал об обнаружении одних из древнейших орудий на Земле. Также в Кении были найдены два зуба парантропов и кости древних бегемотов со следами разделки. Учёные полагают, что всё это осталось от австралопитеков, хотя в том регионе существовали и иные виды гомининов.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
  • Новости
  • островпасхи
  • Археология
  • Наука и Технологии
  • История

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров