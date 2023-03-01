Ещё одну статую моаи нашли в высохшем озере на острове Пасхи

На острове Пасхи в Полинезии нашли ещё одну статую моаи. Как пишет ABC News, она находилась на дне высохшего озера.

Размеры самой высокой статуи, сделанных из пористой горной породы — вулканического туфа — достигают 33 футов (примерно десяти метров). Обнаруженная скульптура меньше остальных, однако считается значимым археологическим открытием, так как указывает на возможные и другие статуи моаи, о которых учёные даже не догадывались. Кроме того, это первая каменная статуя, найденная на месте высохшего озера.

"Моаи отражают историю народа Рапа-Нуи. Они были обожествлёнными предками островитян", — пояснил археолог Терри Хант.

Исследователи продолжат искать другие моаи, а также инструменты, при помощи которых были созданы скульптуры.