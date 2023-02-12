Обнаружены одни из древнейших орудий на Земле

В Кении найдены олдованские каменные артефакты, созданные 2,6–3 миллиона лет назад. Это делает их одними из древнейших на Земле. Также найдены два зуба парантропов и кости древних бегемотов со следами разделки. Учёные полагают, что всё это осталось от австралопитеков, хотя в том регионе существовали и иные виды гомининов.

Статья об этих находках опубликована в журнале Science. Олдованская эпоха началась приблизительно 2,6 миллиона лет назад. В этот период древние гоминины создавали свои первые примитивные каменные орудия из гальки и твёрдых кусков породы. Первые такие находки были сделаны на севере Танзании — в Олдувайском ущелье. Тогда наши далёкие предки изготавливали чопперы, сфероиды, полиэдры и скребущие орудия на отщепах.

Подобные местонахождения сосредоточены в Эфиопии. Учёные связывают эти находки с человеком умелым. При этом не все исследователи поддерживают данное утверждение, так как в эпоху нижнего палеолита вместе с ранними представителями рода Homo существовали также австралопитеки и парантропы. К тому же учёные знают об артефактах, которые относятся к доолдованской эпохе. Так, например, в Ломекви-3 (Кения) было найдено порядка 150 предметов, возраст которых составляет порядка 3,3 миллиона лет. Правда, какие именно гоминины их изготовили, пока установить не удалось.

Всего учёные нашли 330 каменных артефактов, которые типологически относятся к олдованской индустрии. В качестве сырья для изготовления этих предметов были использованы риолит, кварцит и кварц. А возраст отложений с находками составляет от 2,595 до 3,032 миллиона лет.

Что касается последней находки, к ней относятся два окаменевших зуба, которые, по всей видимости, принадлежали парантропам. По данным исследователей, рацион этих особей во многом состоял из растений с С4-фотосинтезом. Также были найдены 1776 остатков прочей фауны. Большая их часть принадлежала представителям семейства бегемотовых.

По мнению археологов, эти находки указывают на широкое географическое распространение олдованской индустрии уже на раннем этапе её появления.