Найдено научное доказательство библейской истории о Моисее и Земле обетованной

Сотрудники израильского управления древностей нашли подтверждение истории, что Моисей привёл народ в Землю обетованную примерно 3,2 тысячи лет назад. В Библии говорится, что израильтяне появились на Земле обетованной в 1406 году до нашей эры после 40-летнего скитания по пустыне.

По данным Daily Mail, учёные обследовали каменные стены, керамику и другие артефакты в поселении Заноах. Британская газета пишет, что исследователи обнаружили сломанную ручку кувшина с надписью "от царя" в честь правления Езекии в Иудее в 701 году до нашей эры.

Напомним, что в библейских книгах сказано, что израильтяне попадают в рабство в Египте, после чего фараон, который был подвергнут 10 казням, соглашается освободить их. В итоге Моисей начинает вести их через расступившееся Красное море. Добравшись до Синайского полуострова, они направились на гору Синай, где Моисей получил 10 заповедей. Следующей точкой должна была стать южная граница Ханаана, однако, так как группа была очень напугана, чтобы войти, Бог обрёк людей на десятилетия скитаний.