Раскрывает тайны древности: Эрмитаж показал экспонат, найденный на месте битвы Давида и Голиафа
В Эрмитаже показали модель древнего святилища, найденную близ Иерусалима
Представленная в Эрмитаже модель древнего святилища, которую нашли в 2011 году во время раскопок в долине Эла. Обложка © Телеканал "Санкт-Петербург"
В Эрмитаже проходит уникальная выставка, раскрывающая тайны древнейшего храма ветхозаветного города Хирбет Кейафа, который находился в X веке до н.э. недалеко от Иерусалима. Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", на выставке представлен всего один экспонат — сакральный памятник — миниатюрная модель святилища, которую в 2011 году обнаружили во время раскопок в долине Эла, у подножия Иудейских гор.
"В этой модели есть след от какого-то предмета — ещё одна загадка, которую нам вряд ли суждено разгадать. В моделях храмов, найденных в других местах, иногда находили бычков, например. Понятно, что это не просто животное, а символ бога. Иногда человеческие изображения", — рассказала учёный секретарь Эрмитажа, кандидат исторических наук Мариям Дандамаева.
Она отметила, что изображения были запрещены, но вопрос, какой народ это был, является очередной загадкой древности.
Представленный в Эрмитаже уникальный экспонат связывают с драматическими событиями становления древнего государства Израиль и рождением иудаизма. Данный артефакт нашли именно там, где, согласно Библии, состоялась схватка будущего царя Иудеи Давида и предводителя филистимлян Голиафа. К слову, знаменитая картинка фламандского живописца Якоба ван Оста "Давид с головой Голиафа" хранится именно в собраниях Эрмитажа.
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