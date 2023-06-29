Раскрывает тайны древности: Эрмитаж показал экспонат, найденный на месте битвы Давида и Голиафа

В Эрмитаже проходит уникальная выставка, раскрывающая тайны древнейшего храма ветхозаветного города Хирбет Кейафа, который находился в X веке до н.э. недалеко от Иерусалима. Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", на выставке представлен всего один экспонат — сакральный памятник — миниатюрная модель святилища, которую в 2011 году обнаружили во время раскопок в долине Эла, у подножия Иудейских гор.

"В этой модели есть след от какого-то предмета — ещё одна загадка, которую нам вряд ли суждено разгадать. В моделях храмов, найденных в других местах, иногда находили бычков, например. Понятно, что это не просто животное, а символ бога. Иногда человеческие изображения", — рассказала учёный секретарь Эрмитажа, кандидат исторических наук Мариям Дандамаева.

Она отметила, что изображения были запрещены, но вопрос, какой народ это был, является очередной загадкой древности.

Представленный в Эрмитаже уникальный экспонат связывают с драматическими событиями становления древнего государства Израиль и рождением иудаизма. Данный артефакт нашли именно там, где, согласно Библии, состоялась схватка будущего царя Иудеи Давида и предводителя филистимлян Голиафа. К слову, знаменитая картинка фламандского живописца Якоба ван Оста "Давид с головой Голиафа" хранится именно в собраниях Эрмитажа.