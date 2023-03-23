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23 марта, 08:39

Назван российский товар, экспорт в Китай которого увеличился почти в 300 раз

РБК: Россия увеличила поставки платины в Китай почти в 300 раз

Поставки российской платины в Китай в начале этого года выросли в 279 раз. Об этом пишет РБК со ссылкой на информацию Главного таможенного управления КНР.

Так, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года импорт драгоценного металла в физическом выражении увеличился с 5,99 килограмма до 1,67 тонны, а в денежном — в 265 раз, до 53 миллионов долларов. Как объяснили в "Норникеле", причина такого существенного роста кроется в переориентации российской экономики с Запада на Азию.

Кроме того, фиксируется увеличение поставок палладия и родия. Так, импорт первого вырос в 8,5 раза (с 32 килограммов до 2,72 тонны), в деньгах прибавка составила около 125 миллионов. В то же время поставки родия, который на производствах используют для создания катализаторов, в физическом выражении выросли в семь раз, а в денежном — в шесть.

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А ранее Лайф сообщал, что экспорт из США в Россию практически бьёт рекорды. Ещё в декабре 2022-го объёмы поставок составляли 112,8 миллиона долларов, однако уже в начале этого года снизились до 30-летнего минимума и достигли 44,6 миллиона долларов.

Обложка ©

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Николь Вербер
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