Устали от хотелок Зеленского: Политолог оценил итоги предвыборных дебатов Трампа и Харрис

Дебаты являются хорошим форматом имиджевого позиционирования кандидатов, однако в последнее время они практически дискредитировали себя. Об этом в беседе с Life.ru рассказал политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Камил Габдуллин.

Прошлые дебаты прошли на площадке CNN, симпатизирующей Демократической партии. В этом плане ангажированность нашла своё продолжение в выборе площадки для следующих дебатов. Трамп и Харрис встретились на канале ABC, также продвигающем про-демократическую повестку, что в очередной раз заставляет американцев сомневаться в тех ценностях свободы слова и самовыражения, в которые они свято верят Камил Габдуллин политолог, член Экспертного клуба «Дигория»

Политолог добавил, что на нынешних дебатах акцентировались внутренние проблемы общества США — от вопросов миграции и запретов абортов до мер по введению пошлин на иностранные товары. Также, по словам Габдуллина, немаловажную роль играли персональные «уколы» оппонентов. Вице-президент США Камала Харрис активно высмеивала бывшего американского лидера Дональда Трампа. Политик моделировала ситуации, которые происходили на митингах в поддержку лидера республиканцев. Эксперт отметил, что без шоу обойтись нельзя.

Что касается вопросов внешней политики, то украинский конфликт стал одной из последних тем во время дебатов. Это означает угасание интереса к теме Украины, пояснил собеседник Life.ru. По его словам, народ Америки устал от Владимира Зеленского и его «хотелок».

Специалист добавил, что низкая заинтересованность общества США в украинском кейсе – ключ к урегулированию конфликта. Он уже никому не нужен, американскому налогоплательщику тем более, указал эксперт.