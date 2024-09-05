Путин назвал перспективной добычу высокотехнологичного сырья на Дальнем Востоке

Дальний Восток обладает кратным потенциалом для поиска и добычи ряда полезных ископаемых, необходимых для экономики будущего. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.

«В том числе речь идёт о поиске и добыче высокотехнологичного сырья: титана, лития, ниобия, редкоземельных металлов», — сказал глава государства.

По словам президента, Россия должна обеспечить собственный ресурсный потенциал суверенитет для бесперебойного снабжения экономики доступным топливом и сырьём, создать базу для производства новых материалов и источников энергии. Путин подчеркнул, что в этих целях важно использовать более эффективные отечественные технологии и научные разработки в сфере экологии и природопользования.