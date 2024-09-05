Путин назвал перспективной добычу высокотехнологичного сырья на Дальнем Востоке
Дальний Восток обладает кратным потенциалом для поиска и добычи ряда полезных ископаемых, необходимых для экономики будущего. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.
«В том числе речь идёт о поиске и добыче высокотехнологичного сырья: титана, лития, ниобия, редкоземельных металлов», — сказал глава государства.
По словам президента, Россия должна обеспечить собственный ресурсный потенциал суверенитет для бесперебойного снабжения экономики доступным топливом и сырьём, создать базу для производства новых материалов и источников энергии. Путин подчеркнул, что в этих целях важно использовать более эффективные отечественные технологии и научные разработки в сфере экологии и природопользования.
К слову, на Дальнем Востоке, продолжил российский лидер, сосредоточена вся российская добыча вольфрама, олова, плавикового шпата, борных руд, 80% алмазов и урана, более 70% серебра и 60% золота. И спрос на ископаемые растёт.
Ранее Владимир Путин рассказал о будущей модернизации Байкало-Амурской магистрали (БАМ). По словам российского лидера, планируется добавление нового пути, и также необходимо полностью электрифицировать железнодорожную трассу. Глава государства отметил, что этот проект даже масштабнее самого строительства магистрали в годы СССР.
Life.ru