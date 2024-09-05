Путин: Модернизация БАМа — проект масштабней строительства дороги в СССР
Владимир Путин. Обложка ©. Life.ru
Модернизация железнодорожной Байкало-Амурской магистрали (БАМ) — проект более масштабный, чем её строительство в годы СССР. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Проект <...> по масштабу больше самого крупного инфраструктурного инвестиционного проекта Советского Союза», — сказал глава государства.
БАМ, продолжил российский лидер, был построен при участии всех Союзных республик. Несмотря на это, проект реализовали «с огромным напряжением сил».
Напомним, по словам Владимира Путина, строителям предстоит проложить на всём протяжении БАМ вторые пути. Также, считает президент, магистраль необходимо полностью электрифицировать.