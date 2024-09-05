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5 сентября, 06:45

Путин: Модернизация БАМа — проект масштабней строительства дороги в СССР

Владимир Путин. Обложка ©. Life.ru

Владимир Путин. Обложка ©. Life.ru

Модернизация железнодорожной Байкало-Амурской магистрали (БАМ) — проект более масштабный, чем её строительство в годы СССР. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Проект <...> по масштабу больше самого крупного инфраструктурного инвестиционного проекта Советского Союза», — сказал глава государства.

БАМ, продолжил российский лидер, был построен при участии всех Союзных республик. Несмотря на это, проект реализовали «с огромным напряжением сил».

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Напомним, по словам Владимира Путина, строителям предстоит проложить на всём протяжении БАМ вторые пути. Также, считает президент, магистраль необходимо полностью электрифицировать.

Матвей Константинов
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