Путин: Модернизация БАМа — проект масштабней строительства дороги в СССР

Модернизация железнодорожной Байкало-Амурской магистрали (БАМ) — проект более масштабный, чем её строительство в годы СССР. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Проект <...> по масштабу больше самого крупного инфраструктурного инвестиционного проекта Советского Союза», — сказал глава государства.

БАМ, продолжил российский лидер, был построен при участии всех Союзных республик. Несмотря на это, проект реализовали «с огромным напряжением сил».