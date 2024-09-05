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5 сентября, 06:19

Путин: Первую международную ТОР предлагается открыть в Приморском крае

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

В Приморском крае появится первая в России территория опережающего развития (ТОР). Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Интерес [к этой ТОР] выражают наши китайские партнёры, республика Беларусь», — отметил президент

На этом фоне российский лидер призвал Госдуму ускорить принятие закона о международных территориях опережающего развития.

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Ранее Владимир Путин провёл встречу с губернатором Приморья Олегом Кожемяко. Они обсудили модернизацию путей Восточного полигона, а также создание международной территории опережающего развития в регионе.

Николай Рюмин
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