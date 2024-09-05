Путин: Первую международную ТОР предлагается открыть в Приморском крае
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
В Приморском крае появится первая в России территория опережающего развития (ТОР). Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Интерес [к этой ТОР] выражают наши китайские партнёры, республика Беларусь», — отметил президент
На этом фоне российский лидер призвал Госдуму ускорить принятие закона о международных территориях опережающего развития.
Ранее Владимир Путин провёл встречу с губернатором Приморья Олегом Кожемяко. Они обсудили модернизацию путей Восточного полигона, а также создание международной территории опережающего развития в регионе.