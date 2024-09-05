Путин: Дальний Восток стал флагманом РФ в новой глобальной экономике
Дальний Восток стал флагманом России в новой глобальной экономической реальности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).
«От того, как будет развиваться Дальний Восток, во многом зависит будущее нашей страны», — подчеркнул глава государства.
Также Путин отметил, что Дальний Восток стал важнейшим фактором укрепления позиции России в мире. По его словам, основные деловые связи, торговые маршруты и весь вектор развития всё больше переориентируются на Восток и глобальный Юг.
Напомним, с 4 по 5 сентября президент РФ Владимир Путин находится с визитом во Владивостоке, где принимает участие в мероприятиях ВЭФ. Рабочую программу поездки глава государства начал с осмотра стройплощадки верфи в бухте Промежуточная. Также президент посетил корвет «Резкий», провёл ряд двусторонних встреч и дал старт работе трёх новых предприятий на Дальнем Востоке.
Life.ru