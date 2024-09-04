Путин провёл переговоры с вице-премьером Сербии Вулиным на полях ВЭФ
Путин беседует с Вулиным на полях ВЭФ. Обложка © Life.ru
Президент РФ Владимир Путин на встрече с вице-премьером Сербии Александром Вулиным отметил исторические корни и духовную близость русского и сербского народов. Их беседа состоялась в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский, где проходит Восточный экономический форум (ВЭФ).
«Что касается двухсторонних наших отношений, они не нуждаются в особой презентации, имея в виду глубокие исторические корни наших отношений и духовную близость русского народа и сербского народа», — сказал глава государства.
Вулин в свою очередь поблагодарил Путина и российский народ за поддержку территориальной целостности и суверенитета Сербии. Кроме того, в ходе беседы российский лидер заявил о необходимости организовать заседание российско-сербской межправительственной комиссии, чтобы оценить причины спада взаимной торговли и устранить их. Президент подчеркнул, что в РФ много направлений, коопераций в области промышленности и транспорта.
Ранее Life.ru сообщал, что Путин на полях ВЭФ встретился с заместителем председателя КНР Хань Чжэном. По словам российского лидера, Москва и Пекин достигли беспрецедентно высокого уровня в развитии отношений.
Напомним, что ВЭФ проводится с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Насыщенная деловая программа мероприятия состоит из более чем сотни мероприятий, которые образуют семь тематических блоков. Ожидаются свыше 6 000 участников из 76 государств и территорий.