Путин провёл переговоры с вице-премьером Сербии Вулиным на полях ВЭФ

Президент РФ Владимир Путин на встрече с вице-премьером Сербии Александром Вулиным отметил исторические корни и духовную близость русского и сербского народов. Их беседа состоялась в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский, где проходит Восточный экономический форум (ВЭФ).

«Что касается двухсторонних наших отношений, они не нуждаются в особой презентации, имея в виду глубокие исторические корни наших отношений и духовную близость русского народа и сербского народа», — сказал глава государства.

Вулин в свою очередь поблагодарил Путина и российский народ за поддержку территориальной целостности и суверенитета Сербии. Кроме того, в ходе беседы российский лидер заявил о необходимости организовать заседание российско-сербской межправительственной комиссии, чтобы оценить причины спада взаимной торговли и устранить их. Президент подчеркнул, что в РФ много направлений, коопераций в области промышленности и транспорта.