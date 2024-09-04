В кулуарах ВЭФ уверены, что Центробанк перейдёт к снижению ставки

Центробанк в обозримой перспективе всё-таки перейдёт к снижению ключевой ставки. Таким мнением поделился с журналистами 4 сентября глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в кулуарах ВЭФ-2024, который проходит во Владивостоке.

В нынешней ситуации, отметил он, Банк России справедливо реагирует на высокие риски инфляции. Но в среднесрочной перспективе высокая ключевая ставка скажется на потоке инвестиций, необходимых России для дальнейшего роста.

«В среднесрочной перспективе ставка не должна быть выше, чем средняя рентабельность капитала российского бизнеса. Потому что если ставка выше и, соответственно, депозиты выше, чем средняя доходность капитала российского бизнеса, то бизнесам легче размещать деньги на депозиты, а не инвестировать», — приводит доводы эксперта ТАСС.