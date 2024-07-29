Объявлена главная тема Восточного экономического форума – 2024

Главной темой Восточного экономического форума в этом году (ВЭФ-2024) станет "Дальний Восток – 2030. Объединим усилия, создавая возможности". ВЭФ снова станет главной площадкой для развития сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщил организатор мероприятия – фонд "Росконгресс".

"Участники, среди которых представители российских и зарубежных органов власти, предприниматели, ведущие эксперты, обсудят стратегические перспективы взаимодействия в условиях нового многополярного мира, одним из ключевых центров которого, без сомнения, является АТР", — рассказал советник Президента РФ, ответственный секретарь Организационного комитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков.

По мнению советника президента, новые возможности и перспективы для всего макрорегиона можно создать только с помощью объединения усилий всех заинтересованных сторон. Проведут ВЭФ-2024 с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Традиционно в рамках форума будет организована выставка "Улица Дальнего Востока", где посетители смогут ознакомиться с культурным, экономическим и инновационным потенциалом дальневосточных регионов. В стартовый день ВЭФ пройдёт II Международный форум "День сокола".