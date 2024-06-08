На ПМЭФ-2024 подписали соглашений более чем на шесть триллионов рублей
Кобяков: На ПМЭФ заключили свыше 980 соглашений на сумму 6,4 трлн рублей
В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) было подписано свыше 980 соглашений на сумму 6,4 триллиона рублей. Об этом сообщил советник российского лидера и ответственный секретарь организационного комитета форума Антон Кобяков.
"На площадке форума было подписано 982 соглашения на общую сумму 6 триллионов 430 миллиардов рублей. Это только то, что не является коммерческой тайной", — сказал он в беседе с журналистами на итоговом пресс-брифинге.
По словам Кобякова, за четыре дня в мероприятиях ПМЭФ приняли участие 21,3 тысячи участников из 139 стран мира.
Как сообщал Life.ru, 27-й ПМЭФ стартовал 5 июня в Санкт-Петербурге и продлится до 8 июня. Основная тема форума — "Основа многополярности — формирование новых центров роста". За главными новостями с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) следите в специальном разделе Life.ru.
Life.ru / Андрей Тишин