На ПМЭФ-2024 подписали соглашений более чем на шесть триллионов рублей

В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) было подписано свыше 980 соглашений на сумму 6,4 триллиона рублей. Об этом сообщил советник российского лидера и ответственный секретарь организационного комитета форума Антон Кобяков.

"На площадке форума было подписано 982 соглашения на общую сумму 6 триллионов 430 миллиардов рублей. Это только то, что не является коммерческой тайной", — сказал он в беседе с журналистами на итоговом пресс-брифинге.