Во Владивостоке открылся Восточный экономический форум. Он будет проходить на площадке Дальневосточного федерального университета с 3 по 6 сентября.

Мероприятия в первый день стартовали в 10:00 по местному времени (3:00 мск). Начали работать стенды министерств.

Согласно данным Приморского гидрометцентра, в первый день ожидается до 25 градусов тепла, ясное небо и умеренный ветер после обеда до 11 м/с.