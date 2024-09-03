Во Владивостоке открылся Восточный экономический форум
Владивосток встречает ВЭФ-2024. Обложка © VK / Восточный экономический форум
Во Владивостоке открылся Восточный экономический форум. Он будет проходить на площадке Дальневосточного федерального университета с 3 по 6 сентября.
Мероприятия в первый день стартовали в 10:00 по местному времени (3:00 мск). Начали работать стенды министерств.
Согласно данным Приморского гидрометцентра, в первый день ожидается до 25 градусов тепла, ясное небо и умеренный ветер после обеда до 11 м/с.
Ранее Life.ru раскрыл, кто будет модератором пленарной сессии ВЭФ с участием Владимира Путина. К слову, именно она была пресс-секретарём избирательного штаба Путина во время выборов президента РФ 2024 года.