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3 сентября, 00:32

Во Владивостоке открылся Восточный экономический форум

Владивосток встречает ВЭФ-2024. Обложка © VK / Восточный экономический форум

Владивосток встречает ВЭФ-2024. Обложка © VK / Восточный экономический форум

Во Владивостоке открылся Восточный экономический форум. Он будет проходить на площадке Дальневосточного федерального университета с 3 по 6 сентября.

Мероприятия в первый день стартовали в 10:00 по местному времени (3:00 мск). Начали работать стенды министерств.

Путин примет участие в IX ВЭФ во Владивостоке с 4 по 5 сентября
Путин примет участие в IX ВЭФ во Владивостоке с 4 по 5 сентября

Согласно данным Приморского гидрометцентра, в первый день ожидается до 25 градусов тепла, ясное небо и умеренный ветер после обеда до 11 м/с.

Ранее Life.ru раскрыл, кто будет модератором пленарной сессии ВЭФ с участием Владимира Путина. К слову, именно она была пресс-секретарём избирательного штаба Путина во время выборов президента РФ 2024 года.

Артур Лапсаков
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