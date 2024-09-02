Путин примет участие в IX ВЭФ во Владивостоке с 4 по 5 сентября

Президент России Владимир Путин с 4-5 сентября будет участвовать в IX Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке, темой которого станет «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности». Об этом сообщила пресс-служба Кремля, опубликовавшая расписание российского лидера на ближайшие дни.

«4-5 сентября Владимир Путин примет участие в IX Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Тема мероприятия в этом году —«Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности», — говорится в публикации.

Кроме того, 4 сентября запланированы переговоры Путина с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, заместителем главы КНР Хань Чжэном и заместителем премьера Сербии Александром Вулиным. Глава РФ по видеосвязи оценит результаты программы развития Дальнего Востока и проведёт совещание по вопросам инфраструктуры региона. Также у него запланирована встреча с губернатором Приморья Олегом Кожемяко.