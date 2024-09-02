Путин примет участие в IX ВЭФ во Владивостоке с 4 по 5 сентября
Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин с 4-5 сентября будет участвовать в IX Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке, темой которого станет «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности». Об этом сообщила пресс-служба Кремля, опубликовавшая расписание российского лидера на ближайшие дни.
«4-5 сентября Владимир Путин примет участие в IX Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Тема мероприятия в этом году —«Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности», — говорится в публикации.
Кроме того, 4 сентября запланированы переговоры Путина с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, заместителем главы КНР Хань Чжэном и заместителем премьера Сербии Александром Вулиным. Глава РФ по видеосвязи оценит результаты программы развития Дальнего Востока и проведёт совещание по вопросам инфраструктуры региона. Также у него запланирована встреча с губернатором Приморья Олегом Кожемяко.
На 5 сентября запланировано ключевое событие ВЭФ — пленарное заседание. Помимо Владимира Путина в нём примут участие Анвар Ибрагим и Хань Чжэн.
Как ранее рассказывал Life.ru, ВЭФ будет проходить во Владивостоке с 3 по 6 сентября. В деловую программу форума включены около 100 мероприятий, поделённые на семь тематических сегментов. Организаторы ожидают более 6000 тысяч гостей из 76 стран и территорий.