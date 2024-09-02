Life.гu узнал, кто будет модератором пленарной сессии ВЭФ с участием Путина
Путин на заседании восьмого Восточного экономического форума в 2023 году. Фото © Фонд «Росконгресс» / Вячеслав Викторов
Президент РФ Владимир Путин примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) и выступит на пленарном заседании, а модератором сессии станет телеведущая «Россия 24» Александра Суворова. Об этом Life.гu узнал от информированного источника.
К слову, она была пресс-секретарём избирательного штаба Путина во время выборов президента РФ 2024 года.
Ранее была опубликована деловая программа Восточного экономического форума – 2024, который состоится 3–6 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Организатор – Фонд Росконгресс. Главной темой ВЭФ станет "Дальний Восток – 2030".