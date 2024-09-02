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2 сентября, 06:38

Life.гu узнал, кто будет модератором пленарной сессии ВЭФ с участием Путина

Путин на заседании восьмого Восточного экономического форума в 2023 году. Фото © Фонд «Росконгресс» / Вячеслав Викторов

Путин на заседании восьмого Восточного экономического форума в 2023 году. Фото © Фонд «Росконгресс» / Вячеслав Викторов

Президент РФ Владимир Путин примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) и выступит на пленарном заседании, а модератором сессии станет телеведущая «Россия 24» Александра Суворова. Об этом Life.гu узнал от информированного источника.

К слову, она была пресс-секретарём избирательного штаба Путина во время выборов президента РФ 2024 года.

Путин пригласил китайских друзей на ВЭФ во Владивостоке
Путин пригласил китайских друзей на ВЭФ во Владивостоке

Ранее была опубликована деловая программа Восточного экономического форума – 2024, который состоится 3–6 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Организатор – Фонд Росконгресс. Главной темой ВЭФ станет "Дальний Восток – 2030".

Александр Юнашев
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