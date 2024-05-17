Путин пригласил китайских друзей на ВЭФ во Владивостоке
Во время открытия VIII Российско-китайского Экспо и IV Российско-китайского форума межрегионального сотрудничества китайская делегация получила от президента РФ Владимира Путина приглашение на Восточный экономический форум (ВЭФ), который пройдёт во Владивостоке в сентябре. Там можно будет поделиться мнением о работе на территориях опережающего развития в РФ.
"Пользуясь случаем, хотел бы пригласить китайских друзей на IX Восточный экономический форум, который состоится во Владивостоке в начале сентября", — сказал российский лидер.
Путин добавил, что на мероприятии можно будет вернуться к разговору о возможностях сотрудничества с РФ, в том числе на территориях опережающего социально-экономического развития.
Восточный экономический форум во Владивостоке пройдёт 3–6 сентября 2024 года. На этом мероприятии обсуждаются вопросы ускоренного развития экономики на Дальнем Востоке и расширение сотрудничества между странами в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Напомним, что самолёт российской делегации прибыл в аэропорт Пекина вечером 15 мая. Гостей из России встречали пушечными залпами и композицией "Подмосковные вечера". По итогам двухчасовых переговоров лидеры РФ и КНР подписали заявление об углублении всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. 16 мая Владимир Путин посетил китайский город Харбин, чтобы принять участие в церемониях открытия VIII Российско-китайского Экспо и форума по межрегиональному сотрудничеству.
Life.ru / Павел Баранов