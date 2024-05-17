Путин пригласил китайских друзей на ВЭФ во Владивостоке

Во время открытия VIII Российско-китайского Экспо и IV Российско-китайского форума межрегионального сотрудничества китайская делегация получила от президента РФ Владимира Путина приглашение на Восточный экономический форум (ВЭФ), который пройдёт во Владивостоке в сентябре. Там можно будет поделиться мнением о работе на территориях опережающего развития в РФ.

"Пользуясь случаем, хотел бы пригласить китайских друзей на IX Восточный экономический форум, который состоится во Владивостоке в начале сентября", — сказал российский лидер.

Путин добавил, что на мероприятии можно будет вернуться к разговору о возможностях сотрудничества с РФ, в том числе на территориях опережающего социально-экономического развития.