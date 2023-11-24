Объявлены даты проведения Восточного экономического форума – 2024
Росконгресс: Восточный экономический форум пройдёт 3–6 сентября 2024 года
Девятый Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдёт с 3 по 6 сентября 2024 года во Владивостоке. Об этом информирует сегодня пресс-служба Фонда Росконгресс. Площадкой выступит кампус Дальневосточного федерального университета.
"С 3 по 6 сентября 2024 года во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета пройдет IX Восточный экономический форум, ставший авторитетной дискуссионной площадкой для обсуждения вопросов ускоренного развития экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе", — говорится в сообщении.
Напомним, что в этом году ВЭФ проходил во Владивостоке 10–13 сентября. В рамках форума прошло более 100 сессий основной деловой программы, посвящённых наиболее актуальным темам международной и региональной повестки. Участниками стали более 700 спикеров и модераторов. Самые многочисленные делегации направили Китай, Индия, Мьянма, Филиппины, Лаос, Монголия.
А в апреле 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в стране Всемирного фестиваля молодёжи. Глава государства поручил правительству в течение трёх месяцев разработать меры для его подготовки и проведения, а также определиться с источниками финансирования. В мае стали известны даты его проведения — с 29 февраля по 7 марта 2024 года. Мероприятие пройдёт на федеральной территории Сириус в Краснодарском крае.