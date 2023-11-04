Песков ответил на вопрос об участии Путина в выставке-форуме "Россия"

Российский лидер Владимир Путин побывает на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве. Такое заявление сделал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"У меня нет сомнений, что он здесь побывает. Пока точной даты нет. Мы вам сообщим", — пообещал он журналистам после выступления на марафоне общества "Знание" в рамках выставки.

Кроме того, представитель Кремля назвал форум "реинкарнацией ВДНХ" советского времени, которая выполнена в незаскорузлом виде.

Накануне Песков уже заявлял, что Путин и члены руководства РФ неоднократно побывают на выставке "Россия". Он подчеркнул, что мероприятие разовьёт интерес и побудит граждан больше узнавать о России.