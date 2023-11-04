Песков ответил на вопрос об участии Путина в выставке-форуме "Россия"
Песков: Путин побывает на выставке "Россия", но пока точных дат в графике нет
Российский лидер Владимир Путин побывает на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве. Такое заявление сделал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"У меня нет сомнений, что он здесь побывает. Пока точной даты нет. Мы вам сообщим", — пообещал он журналистам после выступления на марафоне общества "Знание" в рамках выставки.
Кроме того, представитель Кремля назвал форум "реинкарнацией ВДНХ" советского времени, которая выполнена в незаскорузлом виде.
Накануне Песков уже заявлял, что Путин и члены руководства РФ неоднократно побывают на выставке "Россия". Он подчеркнул, что мероприятие разовьёт интерес и побудит граждан больше узнавать о России.
Как сообщал Лайф, 4 ноября на ВДНХ открылась международная выставка-форум "Россия". На ней представлены главные достижения всех 89 регионов страны, а также отраслей экономики и общественной жизни за последние 23 года. Свои экспозиции на мероприятии есть у субъектов РФ, министерств, ведомств и российских компаний. Всего их более 130. Одними из самых ярких являются роботы и инсталляция ядерного реактора, виртуальные путешествия и другие экспонаты. Выставка будет работать до 12 апреля 2024 года.
Агентство городских новостей "Москва" / Василий Кузьмичёнок