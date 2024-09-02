ВЭФ-2024 ожидает участия более 6000 человек из 76 стран и территорий Восточный экономический форум-2024 состоится 3–6 сентября во Владивостоке на площадке Дальневосточного федерального университета. Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс. 2 сентября, 07:55 Обложка © Фонд Росконгресс

В мероприятиях Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) ожидается участие свыше 6000 человек из 76 стран и территорий. Об этом заявил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков.

Ожидается, что на Форуме будут подписаны значимые соглашения, направленные на развитие сотрудничества компаний, ведомств и регионов Российской Федерации, в том числе с иностранными партнерами. Они затронут такие направления, как реализация инвестиционных проектов, развитие торгово-экономического, научно-технического, социального и культурного сотрудничества, телекоммуникации и цифровая экономика, образование и наука, жилищно-коммунальное хозяйство и другие.

«Широкое международное представительство подтверждает, что ВЭФ востребован и продуктивен. Убежден, деловая активность на полях Форума выведет взаимодействие со странами Азиатско-Тихоокеанского региона на новый уровень и позволит выработать конкретные решения для раскрытия экономического потенциала российского Дальнего Востока»‎, – подчеркнул Антон Кобяков.

Напомним, Восточный экономический форум пройдёт во Владивостоке с 3 по 6 сентября. В рамках деловой программы состоится примерно 100 различных мероприятий. Они будут разделены на семь тематических блоков. Среди ключевых тем направления «Люди, образование и патриотизм» – привлечение талантливой молодежи и создание условий для их развития в регионах.

Авторы Алексей Берковиц