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4 сентября, 08:40

Путин провёл переговоры с заместителем председателя КНР Хань Чжэном на полях ВЭФ

Президент РФ Владимир Путин и заместитель председателя КНР Хань Чжэн. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Президент РФ Владимир Путин и заместитель председателя КНР Хань Чжэн. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Президент России Владимир Путин встретился с заместителем председателя Китайской Народной Республики (КНР) Хань Чжэном на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. По словам российского лидера, РФ и Китай достигли беспрецедентно высокого уровня в развитии отношений.

Президент РФ Владимир Путин начал встречу с заместителем председателя КНР Хань Чжэном. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Благодаря совместным усилиям отношения между Китаем и Россией достигли беспрецедентно высокого уровня. Мы большое значение придаём и межрегиональному сотрудничеству», — подчеркнул глава государства.

Путин выразил надежду, что в ходе совместной работы на ВЭФ страны найдут новые направления взаимодействия. Также российский лидер рассчитывает провести отдельную двустороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином во время саммита БРИКС в Казани, который пройдёт в октябре.

Позднее Путин побеседует с вице-премьером Сербии Александаром Вулином и проведёт полномасштабные переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.

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А ранее Life.ru рассказывал, что 21 августа Владимир Путин встретился с председателем Государственного совета КНР Ли Цяном в Кремле. Политики обсудили продвижение совместных проектов в промышленности, энергетики, сельского хозяйства и транспорта.

Дарья Нарыкова
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