Путин провёл переговоры с заместителем председателя КНР Хань Чжэном на полях ВЭФ
Президент РФ Владимир Путин и заместитель председателя КНР Хань Чжэн. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
Президент России Владимир Путин встретился с заместителем председателя Китайской Народной Республики (КНР) Хань Чжэном на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. По словам российского лидера, РФ и Китай достигли беспрецедентно высокого уровня в развитии отношений.
Президент РФ Владимир Путин начал встречу с заместителем председателя КНР Хань Чжэном. Видео © Telegram / Кремль. Новости
«Благодаря совместным усилиям отношения между Китаем и Россией достигли беспрецедентно высокого уровня. Мы большое значение придаём и межрегиональному сотрудничеству», — подчеркнул глава государства.
Путин выразил надежду, что в ходе совместной работы на ВЭФ страны найдут новые направления взаимодействия. Также российский лидер рассчитывает провести отдельную двустороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином во время саммита БРИКС в Казани, который пройдёт в октябре.
Позднее Путин побеседует с вице-премьером Сербии Александаром Вулином и проведёт полномасштабные переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.
А ранее Life.ru рассказывал, что 21 августа Владимир Путин встретился с председателем Государственного совета КНР Ли Цяном в Кремле. Политики обсудили продвижение совместных проектов в промышленности, энергетики, сельского хозяйства и транспорта.