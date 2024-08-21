Президент России Владимир Путин встретился с председателем Государственного совета КНР Ли Цяном в Кремле.

Путин принял премьера Госсовета Китая Ли Цяна в Кремле. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Перед встречей с главой РФ премьер увиделся с российским коллегой Михаилом Мишустиным, они провели 29-ю регулярную встречу руководителей, обсудив расширение торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Главным вопросом на повестке стало продвижение совместных проектов в промышленности, энергетики, сельского хозяйства и транспорта.

До этого Путин и Ли Цян встречались в мае в ходе визита российского лидера в Китай. Тогда президент РФ отметил, что в Москве ждут китайского премьера.