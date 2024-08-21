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21 августа, 11:58

Путин принял премьера Госсовета Китая Ли Цяна в Кремле

Президент России Владимир Путин встретился с председателем Государственного совета КНР Ли Цяном в Кремле.

Путин принял премьера Госсовета Китая Ли Цяна в Кремле. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Перед встречей с главой РФ премьер увиделся с российским коллегой Михаилом Мишустиным, они провели 29-ю регулярную встречу руководителей, обсудив расширение торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Главным вопросом на повестке стало продвижение совместных проектов в промышленности, энергетики, сельского хозяйства и транспорта.

До этого Путин и Ли Цян встречались в мае в ходе визита российского лидера в Китай. Тогда президент РФ отметил, что в Москве ждут китайского премьера.

Российский бизнес уже ощутил влияние визита Путина на работу с компаниями из КНР
Российский бизнес уже ощутил влияние визита Путина на работу с компаниями из КНР

Напомним, визит китайского политика состоялся по официальному приглашению премьер-министра Михаила Мишустина. Политики в ходе переговоров обсудят актуальные вопросы развития российско-китайских отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, акцент будет сделан на практической стороне вопроса. Также в ходе обсуждения предстоит обсудить вопросы экономики, включающие промышленность.

Обложка ©

kremlin.ru

Александра Мышляева
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