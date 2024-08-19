Премьер Госсовета КНР приедет в Россию для встречи с Путиным и Мишустиным

Премьер Госсовета КНР Ли Цян посетит Россию 20-22 августа, сообщила пресс-служба Правительства РФ. Визит состоится по приглашению премьер-министра Михаила Мишустина. Главы кабминов обсудят целый ряд вопросов, и также гость встретится с президентом Владимиром Путиным.

Политики обсудят актуальные вопросы развития российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, причём акцент будет сделан на практической стороне вопроса. Среди направлений — проекты в области нефте-, газохимии, угольной и возобновляемой энергетике.

В сообщении подчёркивается успешное сотрудничество РФ и КНР в автомобиле-, авиастроении, информационно-коммуникационных технологиях и космосе. Особое внимание премьеры уделят расширению сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, включая продвижение совместных проектов в том числе в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве и транспорте. По итогам стороны подпишут ряд межправительственных и межведомственных документов.