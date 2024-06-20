Российский бизнес уже ощутил влияние визита Путина на работу с компаниями из КНР

После недавнего визита президента России Владимира Путина в Пекин отечественному бизнесу стало проще рассчитываться с КНР. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на оценки самих предпринимателей.

Участники рынка рассказали, что если в апреле транзакции почти не проходили, то в мае объём импорта начал расти благодаря тому, что с Россией начали напрямую работать региональные китайские банки, у которых очень мало или практически нет международного бизнеса. Такие кредитные организации, как объясняют эксперты, находятся под меньшим прицелом со стороны Запада и, соответственно, намного менее подвержены попаданию в новые пакеты санкций.

Как уже рассказывал Life.ru, 16–17 мая президент Владимир Путин находился с государственным визитом в Китае, где посетил два города — Пекин и Харбин. Это была его первая зарубежная поездка после инаугурации.