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20 июня, 07:55
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Российский бизнес уже ощутил влияние визита Путина на работу с компаниями из КНР

"Известия": Платежи из России в Китай стали проходить лучше после визита Путина

После недавнего визита президента России Владимира Путина в Пекин отечественному бизнесу стало проще рассчитываться с КНР. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на оценки самих предпринимателей.

Участники рынка рассказали, что если в апреле транзакции почти не проходили, то в мае объём импорта начал расти благодаря тому, что с Россией начали напрямую работать региональные китайские банки, у которых очень мало или практически нет международного бизнеса. Такие кредитные организации, как объясняют эксперты, находятся под меньшим прицелом со стороны Запада и, соответственно, намного менее подвержены попаданию в новые пакеты санкций.

Как уже рассказывал Life.ru, 16–17 мая президент Владимир Путин находился с государственным визитом в Китае, где посетил два города — Пекин и Харбин. Это была его первая зарубежная поездка после инаугурации.

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Напомним, ещё в апреле вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн высказал "серьёзную озабоченность" ужесточением санкций США против Китая во время встречи с американским министром финансов Джанет Йеллен в Гуанчжоу. Лифэн дал понять, что Пекин крайне недоволен санкционной политикой Вашингтона в экономической сфере, так как принимаемые Белым домом решения разрушают мировую экономику.

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Life.ru

Марина Калегина
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