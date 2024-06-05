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5 июня, 11:39

"Не приемлют шантажа": Кремль напомнил Штатам о мощности Китая

Песков: Даже США уже вряд ли могут себе позволить говорить с КНР тоном шантажа

В Кремле сочли неуместными угрозы США в адрес КНР за якобы поддержку российского ОПК. Об этом заявил журналистам в среду, 5 июня, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, российской стороне точно известно, что китайцам эта позиция не нравится, и Москва в этой части солидарна с Пекином.

"Мы считаем подобный тон с подобными угрозами абсолютно неуместным и недопустимым", — отметил представитель Кремля.

Песков отметил, что американским элитам пора понять: даже они уже вряд ли могут позволить себе говорить с Китаем тоном шантажа.

"Нам хорошо известно, что наши китайские товарищи не приемлют подобного языка, не приемлют подобных месседжей и подобных угроз, такого шантажа. Китай — это очень крупное, суверенное, мощное государство. Это крупнейшая экономика мира", — указал пресс-секретарь президента.

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Напомним, ещё в апреле вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн высказал "серьёзную озабоченность" ужесточением санкций США против Китая во время встречи с американским министром финансов Джанет Йеллен в Гуанчжоу. Лифэн дал понять, что Пекин крайне недоволен санкционной политикой Вашингтона в экономической сфере, так как принимаемые Белым домом решения разрушают мировую экономику.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Andrey Zyk

Марина Калегина
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