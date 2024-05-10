Пекин вновь раскритиковал санкции США против 37 компаний КНР из-за России Китай осудил санкции США против компаний КНР под предлогом их связей с РФ 10 мая, 11:13 Китай осудил санкции США против компаний КНР. Обложка © ТАСС / VCG / Visual China Group

Китай осудил меры экспортного контроля американских властей, принимаемые против китайских компаний под предлогом их тесных контактов с Россией. Об этом сообщило Министерство коммерции КНР.

"США включили 37 китайских предприятий в список организаций по экспортному контролю под предлогом так называемого военного вмешательства и связей с Россией, Китай решительно выступает против этого", — отмечается в тексте.

Там подчёркивается, что США длительное время "злоупотребляют мерами экспортного контроля, подавляют и сдерживают компании из других стран". По мнению Пекина, это противоречит международным законам, наносит непоправимый ущерб мировому торговому обороту и разрушает цепочки поставок между государствами.

Напомним, ещё в апреле вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн высказал "серьёзную озабоченность" ужесточением санкций США против Китая во время встречи с американским министром финансов Джанет Йеллен в Гуанчжоу. Лифэн дал понять, что Пекин крайне недоволен санкционной политикой Вашингтона в экономической сфере, так как принимаемые Белым домом решения разрушают мировую экономику.

Авторы Татьяна Миссуми