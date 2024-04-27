В Кремле высказались об американских угрозах Китаю из-за сотрудничества с Россией
Песков — о давлении США на КНР: Пекин в состоянии защищать собственные интересы
Китай является мощным государством, которое может отстаивать собственные интересы. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя угрозы Пекину со стороны США из-за сотрудничества с Москвой.
"Здесь абсолютно нечего комментировать. Китай — это абсолютно суверенное, мощное государство, которое в состоянии отстаивать и защищать свои интересы. И одновременно с этим — это наш близкий партнёр", — сказал он в разговоре с журналистами.
Представитель Кремля подчеркнул, что РФ и КНР будут и дальше развивать сотрудничество.
Ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен после встречи с лидером КНР Си Цзиньпином пригрозил Пекину последствиями за поддержку России. Американский дипломат выразил обеспокоенность, что китайские компании якобы поставляют в РФ товары двойного назначения. По словам Блинкена, в таком случае поддержка Москвы Китаем угрожает не только Украине, но и Европе.
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