В Кремле высказались об американских угрозах Китаю из-за сотрудничества с Россией

Китай является мощным государством, которое может отстаивать собственные интересы. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя угрозы Пекину со стороны США из-за сотрудничества с Москвой.

"Здесь абсолютно нечего комментировать. Китай — это абсолютно суверенное, мощное государство, которое в состоянии отстаивать и защищать свои интересы. И одновременно с этим — это наш близкий партнёр", — сказал он в разговоре с журналистами.

Представитель Кремля подчеркнул, что РФ и КНР будут и дальше развивать сотрудничество.