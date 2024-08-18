Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн посетит Россию 19–20 августа

Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн посетит Россию. Он будет находиться в Москве 19–20 августа. Об этом рассказал официальный представитель Министерства коммерции Китая Хэ Ядун.

Известно, что Хэ Лифэн примет участие в 28-м заседании Российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств. На нём вице-премьер Госсовета КНР будет сопредседательствовать с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко.