Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн посетит Россию 19–20 августа
Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн посетит Россию. Он будет находиться в Москве 19–20 августа. Об этом рассказал официальный представитель Министерства коммерции Китая Хэ Ядун.
Известно, что Хэ Лифэн примет участие в 28-м заседании Российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств. На нём вице-премьер Госсовета КНР будет сопредседательствовать с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко.
Ранее сообщалось, что премьер Госсовета КНР Ли Цян отказал вице-канцлеру ФРГ Роберту Хабеку во встрече. Их переговоры должны были пройти в Пекине, но были отменены по инициативе китайского политика.
ТАСС / AP / Eric Risberg