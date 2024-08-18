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18 августа, 06:45

Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн посетит Россию 19–20 августа

Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн посетит Россию. Он будет находиться в Москве 19–20 августа. Об этом рассказал официальный представитель Министерства коммерции Китая Хэ Ядун.

Известно, что Хэ Лифэн примет участие в 28-м заседании Российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств. На нём вице-премьер Госсовета КНР будет сопредседательствовать с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко.

Ранее сообщалось, что премьер Госсовета КНР Ли Цян отказал вице-канцлеру ФРГ Роберту Хабеку во встрече. Их переговоры должны были пройти в Пекине, но были отменены по инициативе китайского политика.

Российский бизнес уже ощутил влияние визита Путина на работу с компаниями из КНР
Российский бизнес уже ощутил влияние визита Путина на работу с компаниями из КНР
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ТАСС / AP / Eric Risberg

Иван Косицын
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