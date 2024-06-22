Вице-канцлера ФРГ дерзко развернули "на пороге" Госсовета Китая

Встреча премьера Госсовета КНР Ли Цяна и вице-канцлера Германии Роберта Хабека в Пекине не состоится. Переговоры отменены по инициативе китайского политика, сообщило немецкое издание Welt со ссылкой на членов делегации главы Минэкономики ФРГ.

"Вице-канцлер Роберт Хабек во время своей поездки в Китай вынужден отказаться от важной встречи. Встреча с премьером Ли Цяном, которая, как ожидалось, должна была произойти в субботу, не состоится", — гласит публикация.