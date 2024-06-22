Вице-канцлера ФРГ дерзко развернули "на пороге" Госсовета Китая
Welt: Премьер Госсовета КНР Ли Цян отказал вице-канцлеру ФРГ Хабеку во встрече
Вице-канцлер Германии Роберт Хабек. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / robert.habeck
Встреча премьера Госсовета КНР Ли Цяна и вице-канцлера Германии Роберта Хабека в Пекине не состоится. Переговоры отменены по инициативе китайского политика, сообщило немецкое издание Welt со ссылкой на членов делегации главы Минэкономики ФРГ.
"Вице-канцлер Роберт Хабек во время своей поездки в Китай вынужден отказаться от важной встречи. Встреча с премьером Ли Цяном, которая, как ожидалось, должна была произойти в субботу, не состоится", — гласит публикация.
Немецкие дипломаты заверили, что Хабек не имеет ни малейшего понятия о причинах отмены переговоров. Они должны были состояться перед самым отлётом министра в Шанхай.
Ранее Запад поставил Китай перед выбором между сотрудничеством с ЕС или дружбой с Россией. В ответ на такой ультиматум Пекин напомнил Европе о её месте в мире.