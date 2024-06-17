В Китае иронично ответили на угрозы "Большой семёрки" из-за дружбы с Россией Генконсул Китая Мэйфан наглядно показала, какое место занимает G7 в мире 17 июня, 08:31 В Китае иронично ответили на угрозы "Большой семёрки". Обложка © VCG / Visual China Group / ТАСС

Генконсул Китая в Белфасте Чжан Мэйфан предложила странам G7 хорошенько подумать перед тем, как сыпать угрозами в адрес Пекина и говорить о тотальной изоляции России. Чиновница высказалась в соцсети Х.

Карта с отмеченными странами, входящими в G7. Фото © Х / CGMeifangZhang

"G7 = весь мир?" — иронично написала она и предложила взглянуть на карту мира, где отмечены страны "Большой семёрки".

Напомним, страны G7 хотят направить китайским банкам жёсткое предупреждение из-за сотрудничества с Россией в вопросе обхода санкций. Этот вопрос поднимался и на последнем саммите объединения, который проходил в Италии с 13-го по 15 июня. Участники призвали Пекин решительно повлиять на Москву.

Авторы Татьяна Миссуми