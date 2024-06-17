ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

В Китае иронично ответили на угрозы "Большой семёрки" из-за дружбы с Россией

Генконсул Китая Мэйфан наглядно показала, какое место занимает G7 в мире

17 июня, 08:31
В Китае иронично ответили на угрозы "Большой семёрки". Обложка © VCG / Visual China Group / ТАСС

В Китае иронично ответили на угрозы "Большой семёрки". Обложка © VCG / Visual China Group / ТАСС

Генконсул Китая в Белфасте Чжан Мэйфан предложила странам G7 хорошенько подумать перед тем, как сыпать угрозами в адрес Пекина и говорить о тотальной изоляции России. Чиновница высказалась в соцсети Х.

Карта с отмеченными странами, входящими в G7. Фото © Х / CGMeifangZhang

Карта с отмеченными странами, входящими в G7. Фото © Х / CGMeifangZhang

"G7 = весь мир?" — иронично написала она и предложила взглянуть на карту мира, где отмечены страны "Большой семёрки".

Стало известно, какими убытками обернётся для "Большой семёрки" конфискация активов России
Стало известно, какими убытками обернётся для "Большой семёрки" конфискация активов России

Напомним, страны G7 хотят направить китайским банкам жёсткое предупреждение из-за сотрудничества с Россией в вопросе обхода санкций. Этот вопрос поднимался и на последнем саммите объединения, который проходил в Италии с 13-го по 15 июня. Участники призвали Пекин решительно повлиять на Москву.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!