Песков: РФ и КНР успешно решают проблемы враждебного окружения
Дмитрий Песков. Обложка © Фотобанк Фонда Росконгресс / Игорь Родин
Россия и КНР успешно решают проблемы, возникающие из-за враждебного окружения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил более чем солидный объём торгово-экономических отношений Москвы и Пекина.
«При таких объёмах и при такой недружественной окружающей обстановке, разумеется, обойтись без каких-то проблемных историй невозможно. Но действительно партнёрский дух наших отношений позволяет нам весьма конструктивно решать и обсуждать текущие проблемы», — отметил представитель Кремля.
По словам Пескова, между РФ и КНР сложились достаточно конструктивные и партнёрские отношения, и Москва дорожит ими.
Ранее американская газета The New York Times писала о попытках советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана надавить на Китай с целью снизить уровень партнёрства Москвы и Пекина. Однако, указывает издание, Вашингтону не удастся добиться желаемого.