Песков: РФ и КНР успешно решают проблемы враждебного окружения

Россия и КНР успешно решают проблемы, возникающие из-за враждебного окружения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил более чем солидный объём торгово-экономических отношений Москвы и Пекина.

«При таких объёмах и при такой недружественной окружающей обстановке, разумеется, обойтись без каких-то проблемных историй невозможно. Но действительно партнёрский дух наших отношений позволяет нам весьма конструктивно решать и обсуждать текущие проблемы», — отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, между РФ и КНР сложились достаточно конструктивные и партнёрские отношения, и Москва дорожит ими.