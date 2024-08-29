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29 августа, 09:57

Песков: РФ и КНР успешно решают проблемы враждебного окружения

Дмитрий Песков. Обложка © Фотобанк Фонда Росконгресс / Игорь Родин

Дмитрий Песков. Обложка © Фотобанк Фонда Росконгресс / Игорь Родин

Россия и КНР успешно решают проблемы, возникающие из-за враждебного окружения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил более чем солидный объём торгово-экономических отношений Москвы и Пекина.

«При таких объёмах и при такой недружественной окружающей обстановке, разумеется, обойтись без каких-то проблемных историй невозможно. Но действительно партнёрский дух наших отношений позволяет нам весьма конструктивно решать и обсуждать текущие проблемы», — отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, между РФ и КНР сложились достаточно конструктивные и партнёрские отношения, и Москва дорожит ими.

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Ранее американская газета The New York Times писала о попытках советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана надавить на Китай с целью снизить уровень партнёрства Москвы и Пекина. Однако, указывает издание, Вашингтону не удастся добиться желаемого.

Александр Юнашев
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