В США раскрыли, как Салливан хочет «надавить на Китай» из-за партнёрства с Россией

Советник главы США по нацбезопасности Джейк Салливан в ходе поездки в КНР попытается убедить Китай снизить уровень двустороннего партнёрства с Россией. Об этом пишет издание New York Times со ссылкой на американских чиновников.

«Салливан будет, вероятнее всего, убедительно просить Китай сократить поддержку России», — говорится в материале.

Впрочем, автор текста предполагает, что пользы от таких попыток не будет, ведь Россия является крупнейшим партнёром Китая сразу в нескольких сферах. Причём одна из самых важных — противостояние глобальной политике Штатов плечом к плечу.

Визит Салливана в Китай, во время которого будет проведён очередной раунд американо-китайских стратегических контактов, продлится с 27 по 29 августа. В МИД Поднебесной отметили, что это первый визит советника главы США по Нацбезопасности после паузы длиной в восемь лет.