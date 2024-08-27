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27 августа, 14:58

В США раскрыли, как Салливан хочет «надавить на Китай» из-за партнёрства с Россией

NYT: Салливан попытается заставить Китай умерить сотрудничество с Россией

Посол США в Китае Николас Бёрнс и помощник президента Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан (справа). Обложка © ТАСС / EPA / POOL / Ng Han Guan

Посол США в Китае Николас Бёрнс и помощник президента Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан (справа). Обложка © ТАСС / EPA / POOL / Ng Han Guan

Советник главы США по нацбезопасности Джейк Салливан в ходе поездки в КНР попытается убедить Китай снизить уровень двустороннего партнёрства с Россией. Об этом пишет издание New York Times со ссылкой на американских чиновников.

«Салливан будет, вероятнее всего, убедительно просить Китай сократить поддержку России», — говорится в материале.

Впрочем, автор текста предполагает, что пользы от таких попыток не будет, ведь Россия является крупнейшим партнёром Китая сразу в нескольких сферах. Причём одна из самых важных — противостояние глобальной политике Штатов плечом к плечу.

Визит Салливана в Китай, во время которого будет проведён очередной раунд американо-китайских стратегических контактов, продлится с 27 по 29 августа. В МИД Поднебесной отметили, что это первый визит советника главы США по Нацбезопасности после паузы длиной в восемь лет.

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Чтобы оценить перспективы Салливана в его задаче, предлагаем вспомнить недавнее заявление китайского МИД, призвавшего США прекратить нападки на Китай из-за отношения к конфликту на Украине. Кроме того, ведомство предупредило Вашингтон о том, что с введением санкций против Пекина нужно действовать очень осторожно, так как ответные меры будут приняты незамедлительно.

Юрий Лысенко
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