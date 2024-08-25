МИД Китая призвал США перестать очернять Пекин за позицию по Украине

Соединённые Штаты должны прекратить нападки на Китай из-за его позиции по украинскому конфликту, Вашингтону следует тщательнее обдумывать свои решения при вводе санкций против Пекина, так как на эти действия незамедлительно последует ответ. Об этом заявил представитель департамента МИД Китая по США и странам Океании, его слова приводит Центральное телевидение Китая (CCTV).

«Американская сторона должна прекратить неизбирательное применение односторонних санкций <...>, а также прекратить очернять, оказывать давление и шантажировать Китай. Китай будет и впредь принимать решительные и энергичные меры для защиты своих жизненно важных интересов и законных прав», — приводит CCTV слова представителя китайского МИДа в преддверии визита помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

Пекин, согласно заявлению дипломата, и впредь будет следовать политике, продвигающей мирное разрешение украинского конфликта.