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Регион
8 августа, 10:43

Китай представил свой рецепт мира на Украине

В КНР заявили, что политикой блоковой конфронтации не добиться мира на Украине

Украинский кризис невозможно решить в один момент, а провоцирование блокового противостояния также не способствует установлению мира между сторонами, заявил специальный представитель Правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй.

"Не существует простого решения сложных проблем. Украинский кризис развивается и по сей день, его нельзя решить в одночасье. Некоторые государства рассматривают конфликт с позиции мышления холодной войны, провоцируют блоковое противостояние, это не поможет решить кризис", сказал Ли Хуэй в интервью, которое опубликовано на сайте МИД.

В Китае назвали восстановление мира на Украине неотложной задачей
В Китае назвали восстановление мира на Украине неотложной задачей

По его словам, Китай уже готов способствовать снижению напряжённости и проведению переговоров. Он также добавил, что международное сообщество не должно переставать создавать условия для решения кризиса на Украине.

"Это всё равно что мирить поссорившихся. Какое-то время, возможно, не будет получаться, но это всё равно надо делать. Чем больше людей это будут делать, тем вероятнее, что это увенчается успехом", сказал Ли Хуэй.

Ранее Life.ru писал, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба записал видео после встречи с китайским коллегой Ван И во время визита в Поднебесную. На нём украинский министр заявил, что Пекин якобы "нерушимо подтвердил своё уважение к принципу суверенитета и целостности Украины".

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Наталья Афонина
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