Китай представил свой рецепт мира на Украине

Украинский кризис невозможно решить в один момент, а провоцирование блокового противостояния также не способствует установлению мира между сторонами, заявил специальный представитель Правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй.

"Не существует простого решения сложных проблем. Украинский кризис развивается и по сей день, его нельзя решить в одночасье. Некоторые государства рассматривают конфликт с позиции мышления холодной войны, провоцируют блоковое противостояние, это не поможет решить кризис", — сказал Ли Хуэй в интервью, которое опубликовано на сайте МИД.

По его словам, Китай уже готов способствовать снижению напряжённости и проведению переговоров. Он также добавил, что международное сообщество не должно переставать создавать условия для решения кризиса на Украине.

"Это всё равно что мирить поссорившихся. Какое-то время, возможно, не будет получаться, но это всё равно надо делать. Чем больше людей это будут делать, тем вероятнее, что это увенчается успехом", — сказал Ли Хуэй.