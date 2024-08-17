В Китае сделали "жестокое" предупреждение из-за атаки ВСУ на Курскую область
GТ: Конфликт на Украине может ожесточиться из-за действий ВСУ под Курском
Украинский конфликт может стать более жестоким из-за нападения ВСУ на приграничные районы Курской области. Об этом пишет китайское издание Global Times (GТ).
"Ситуация на поле боя теперь стала более сложной, они предупредили, что конфликт может выйти за его пределы и стать более жестоким", — говорится в материале.
Китайские военные аналитики не исключают, что ВС РФ могут жестко ответить на действия ВСУ на российской территории.
Напомним, что ВСУ зашли на территорию РФ и попытались прорваться в Курской области 6 августа. По словам помощника президента РФ Николая Патрушева, в подготовке украинских боевиков участвовали страны НАТО и западные спецслужбы. Согласно последним данным Минобороны РФ, потери Киева за время боёв под Курском составили 2,3 тысячи военных. Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов в свою очередь заявил, что российские бойцы круглосуточно пресекают попытки прорыва ВСУ на российскую территорию.
Telegram / V_Zelenskiy_official