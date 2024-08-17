В Китае сделали "жестокое" предупреждение из-за атаки ВСУ на Курскую область

Украинский конфликт может стать более жестоким из-за нападения ВСУ на приграничные районы Курской области. Об этом пишет китайское издание Global Times (GТ).

"Ситуация на поле боя теперь стала более сложной, они предупредили, что конфликт может выйти за его пределы и стать более жестоким", — говорится в материале.