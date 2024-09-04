Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Приморья Олегом Кожемяко

На полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке президент России Владимир Путин, несмотря на позднее время (около 2:00 ночи), провёл рабочую встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

Глава государства в начале встречи напомнил, что они с Кожемяко с утра в контакте, поэтому попросил обсудить наиболее важные вопросы.