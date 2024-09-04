Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Приморья Олегом Кожемяко
На полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке президент России Владимир Путин, несмотря на позднее время (около 2:00 ночи), провёл рабочую встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.
Глава государства в начале встречи напомнил, что они с Кожемяко с утра в контакте, поэтому попросил обсудить наиболее важные вопросы.
Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Приморья Олегом Кожемяко. Видео © Telegram/Кремль. Новости
Напомним, с 4 по 5 сентября президент России Владимир Путин находится с визитом во Владивостоке, где принимает участие в мероприятиях Восточного экономического форума (ВЭФ). Рабочую программу поездки глава государства начал с осмотра стройплощадки верфи в бухте Промежуточная. Также президент посетил корвет «Резкий», провёл ряд двусторонних встреч и дал старт работе трёх новых предприятий на Дальнем Востоке.
Telegram/Кремль. Новости