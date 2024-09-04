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4 сентября, 14:33

«Это перспективно»: Путин оценил возможность строительства АЭС на Дальнем Востоке

Путин назвал перспективным строительство АЭС на Дальнем Востоке

Строительство АЭС в дальневосточном регионе является перспективным, особенно с учётом успехов российских атомщиков в зарубежных проектах. Соответсвующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития инфраструктуры на Дальнем Востоке.

«Это перспективное направление. Если уж мы столько объектов строим за границей, и финансируем в значительной степени эти объекты, мы должны выполнять соответствующие планы увеличения атомной генерации и внутри страны», — отметил глава государства.

А ранее президент Фонда научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание» Алексей Анпилогов сообщил, что в России планируется построить 11 новых АЭС с уникальными отечественным реакторами. По его словам, новые технологии продемонстрируют иностранным покупателям всю мощь отечественной атомной отрасли.

Планировавший подрыв Курской АЭС боец ВСУ обратился к мировому сообществу
Планировавший подрыв Курской АЭС боец ВСУ обратился к мировому сообществу
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Life.ru

Наталья Демьянова
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