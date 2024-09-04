«Это перспективно»: Путин оценил возможность строительства АЭС на Дальнем Востоке

Строительство АЭС в дальневосточном регионе является перспективным, особенно с учётом успехов российских атомщиков в зарубежных проектах. Соответсвующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития инфраструктуры на Дальнем Востоке.

«Это перспективное направление. Если уж мы столько объектов строим за границей, и финансируем в значительной степени эти объекты, мы должны выполнять соответствующие планы увеличения атомной генерации и внутри страны», — отметил глава государства.