В России планирую построить 11 новых АЭС с уникальными отечественным реакторами
В России планируется построить 11 новых АЭС, которые будут оснащены уникальными отечественными реакторами. Об этом рассказал президент Фонда научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание» Алексей Анпилогов. По его словам, новые технологии продемонстрируют иностранным покупателям всю мощь атомной отрасли в России.
В России построят 11 АЭС. Видео © Telegram / Zvezdanews
«Будут новые реакторы, которых никогда не было — это «Брест», проект «Прорыв» и очень маленький «Штиль», последний будут испытывать на Чукотке», — пояснил эксперт в беседе с телеканалом «Звезда».
Анпилогов отметил, что с точки зрения экспорта такой подход поможет предоставить покупателям уже полностью готовые и функционирующие реакторы, которые прошли «тест-драйв» на станциях в России. Эксперт подчеркнул, что на Западе экспортные реакторы постоянно создают проблемы, ломаясь или поступая в страну уже с дефектами.
Ранее Life.ru рассказывал, что четвёртый энергоблок Курской АЭС с 25 августа перевели в режим планово-предупредительного ремонта с элементами модернизации. Напомним, что 23 августа ВС Украины попытались атаковать Курскую АЭС в Курчатове с помощью ударного дрона. 27 августа на АЭС прибыла миссия МАГАТЭ, чтобы оценить риски ядерной безопасности. Сейчас представители организации намерены отправиться в Киев для встречи с Зеленским.
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