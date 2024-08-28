В России планирую построить 11 новых АЭС с уникальными отечественным реакторами

В России планируется построить 11 новых АЭС, которые будут оснащены уникальными отечественными реакторами. Об этом рассказал президент Фонда научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание» Алексей Анпилогов. По его словам, новые технологии продемонстрируют иностранным покупателям всю мощь атомной отрасли в России.

В России построят 11 АЭС. Видео © Telegram / Zvezdanews

«Будут новые реакторы, которых никогда не было — это «Брест», проект «Прорыв» и очень маленький «Штиль», последний будут испытывать на Чукотке», — пояснил эксперт в беседе с телеканалом «Звезда».