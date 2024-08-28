Экс-депутат Рады заявил о бессилии Гросси после визита на Курскую АЭС Экс-нардеп Килинкаров: Визит Гросси в Киев ничего не даст, ведь всё решает Запад 28 августа, 11:53 Атомная ситуация. Обложка © freepok / wirestock

Запад напрямую причастен к организации вторжения в Курскую область, поэтому абсолютно ничего не даст визит главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Киев с целью решить вопросы с прекращением атак на АЭС в Курчатове. Таким мнением поделился с РИА «Новости» участник движения «Другая Украина», экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

«То, что он (Гросси — прим. Life.ru) посетил Курскую АЭС и на месте изучил ситуацию, это, конечно, хорошо, но что касается визита в Киев, то, мне кажется, вопрос ядерной безопасности нужно решать не в Киеве. Я думаю, что эта «курская операция», она спланирована западными странами», — пояснил он.

По его словам, никто не запрещает Гросси совершить поездку в Киев, но там во власти нет людей, ответственных за решение вопросов об атаках на курское приграничье и российскую АЭС. Килинкаров добавил, что МАГАТЭ уполномочено только фиксировать факты обстрелов по станции, но не может делать выводы о видах используемого вооружения и виновниках ударов.

Авторы Татьяна Миссуми