Экс-депутат Рады заявил о бессилии Гросси после визита на Курскую АЭС
Экс-нардеп Килинкаров: Визит Гросси в Киев ничего не даст, ведь всё решает Запад
Атомная ситуация. Обложка © freepok / wirestock
Запад напрямую причастен к организации вторжения в Курскую область, поэтому абсолютно ничего не даст визит главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Киев с целью решить вопросы с прекращением атак на АЭС в Курчатове. Таким мнением поделился с РИА «Новости» участник движения «Другая Украина», экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
«То, что он (Гросси — прим. Life.ru) посетил Курскую АЭС и на месте изучил ситуацию, это, конечно, хорошо, но что касается визита в Киев, то, мне кажется, вопрос ядерной безопасности нужно решать не в Киеве. Я думаю, что эта «курская операция», она спланирована западными странами», — пояснил он.
По его словам, никто не запрещает Гросси совершить поездку в Киев, но там во власти нет людей, ответственных за решение вопросов об атаках на курское приграничье и российскую АЭС. Килинкаров добавил, что МАГАТЭ уполномочено только фиксировать факты обстрелов по станции, но не может делать выводы о видах используемого вооружения и виновниках ударов.
Напомним, 23 августа ВСУ попытались дроном атаковать Курскую АЭС в Курчатове. Беспилотник нейтрализовали силами РЭБ. Сама станция не пострадала и работает в штатном режиме. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала атаку актом ядерного терроризма. 27 августа на АЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси, чтобы оценить риски ядерной безопасности. Было подтверждено, что объект действительно подвергся нападению с воздуха, но Гросси не стал уточнять, кем именно организована атака. Сейчас представители МАГАТЭ намерены отправиться в Киев для встречи с Владимиром Зеленским. В Кремле подчеркнули, что вина Украины очевидна в ситуации с АЭС.