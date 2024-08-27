Может наобещать что угодно: В Госдуме предупредили о рисках поездки Гросси на Курскую АЭС

Пользы от поездок главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС никогда не было, ведь он ни разу не призывал Украину остановить обстрелы ядерного объекта. Зато вред от его поездки на Курскую атомную электростанцию может оказаться чудовищным, так как руководитель агентства может передать украинским военным важную информацию об обстановке на АЭС. Такое мнение в беседе с Life.ru высказал депутат Государственной думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв.

Прежде всего нужно понимать, что Гросси — представитель враждебной нам стороны, прежде чем возглавить МАГАТЭ, он представлял свою страну, Аргентину, в НАТО, поэтому почти наверняка ещё и военный разведчик. Он может говорить всё что угодно, обещать, что заставит Зеленского не стрелять, но почему-то ни разу не сделал этого после визитов на Запорожскую АЭС, которая подвергается обстрелам ВСУ куда больше и чаще, чем Курская. Депутат Государственной думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв

Наш собеседник напомнил, что во время своих поездок Гросси имеет возможность лично оценить обстановку на ядерном объекте, понять, куда попали, а в какие цели промахнулись. А после отъезда ему не составит никакого труда скорректировать огонь ВСУ.

«Гросси собственными глазами может оценить обстановку на ядерном объекте, понять, куда попали, а в какие цели промахнулись, и элементарно потом, после своего отъезда, скорректировать украинских военных. Вот в это верится больше, чем в какие-то шаги МАГАТЭ, которые организация предпримет, чтобы избежать атомного кризиса», — подытожил Журавлёв.